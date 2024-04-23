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Ankaragücü heyecanlı

Beşiktaş'la karşılaşacak Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda üst üste 2. kez yarı finalde yer alacak. Geçen yıl yarı finalde veda eden başkent ekibi, bu kez final biletini kaptırmak istemiyor. 5 kez final oynayan, 2 kez Türkiye Kupası'nı kazanan sarı-lacivertlilerin yöneticisi Yusuf Buğra Tanık, en son 1991'de final oynadıklarını hatırlatarak, "Türkiye'nin başkenti Ankara, uzun yıllardır Avrupa'da temsil edilmiyor. Sadece Ankaragücü'nün değil, Ankara'nın da gelecek sezon Avrupa'da oynama isteği ve heyecanı çok fazla" diye umut dağıttı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 06:50
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Ankaragücü heyecanlı

Beşiktaş'la karşılaşacak Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda üst üste 2. kez yarı finalde yer alacak. Geçen yıl yarı finalde veda eden başkent ekibi, bu kez final biletini kaptırmak istemiyor. 5 kez final oynayan, 2 kez Türkiye Kupası'nı kazanan sarı-lacivertlilerin yöneticisi Yusuf Buğra Tanık, en son 1991'de final oynadıklarını hatırlatarak, "Türkiye'nin başkenti Ankara, uzun yıllardır Avrupa'da temsil edilmiyor. Sadece Ankaragücü'nün değil, Ankara'nın da gelecek sezon Avrupa'da oynama isteği ve heyecanı çok fazla" diye umut dağıttı.

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