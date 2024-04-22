Süper Lig panorama

Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Gaziantep Futbol Kulübü, 34 puana yükselerek kendisini ateş hattının dışına attı. Güneydoğu ekibine galibiyeti getiren golleri; Maxim ve Arda attı. Maxim 1 gol ve 1 asistle maça damga vurdu. Avrupa kupalarını hedefleyen Kasımpaşa ise haftayı boş geçerken 46 puanda kaldı.

BAŞAKSEHİR AVRUPA AŞKINA

Avrupa kupalarını hedefleyen Başakşehir'le Rizespor, İstanbul'da kozlarını paylaştı. Maça hızlı başlayan Başakşehir, 12'de Pelkas'la öne geçti. İkinci yarıda 79'da Piatek, 81'de Hojer direğe takıldı. 90+2'de Başakşehir kontratağında kaleciyle karşı karşıya Keny, Mocsi'nin müda halesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterirken, Mocsi'ye de kırmızı çıkardı. Penaltıyı kullanan Berkay, skoru ilan etti: 2-0. Başakşehir, 2'de 2 yaptı. Atmacalar ise 3 maç sonra kaybetti.

HATAYSPOR KAÇTI ANTALYA YAKALADI

DÜŞME potasından kurtulma mücadelesi veren Hatayspor, 1-0 öne geçtiği Antalyaspor deplasmanından eli boş dönüyor: 1-2. İlk yarıyı Fisayo Dele-Bashiru'nun golüyle 1-0 önde kapatan Hatayspor, ikinci yarıda Buksa ve Bytyqy'nin gollerine engel olamadı ve haftayı puansız kapattı. Antalyasporlu futbolcular, sahaya "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır" yazılı pankartla çıkarken, Emir Sarıcaoğlu'nun (11)yaptığı Antalyaspor resimleri, protokolde sergilendi.