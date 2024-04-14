Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı CANLI İZLE (Rizespor - Antalyaspor maçı canlı anlatım)

Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı CANLI İZLE (Rizespor - Antalyaspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, Bitexen Antalyaspor'u konuk ediyor. Çaykur Rizespor - Bitexen Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 15:57
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Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı CANLI İZLE (Rizespor - Antalyaspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Ligin 32. haftasında Çaykur Rizespor ile Bitexen Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Taha, Aliqulov, Emirhan, Hojer, Shelvey, Varesanovic, Akintola, Olawoyin, Zeqiri, Minchev

Antalyaspor: Helton, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Van De Streek, Safuri, Saric, Larsson, Buksa

RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Antalyaspor maçı 14 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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