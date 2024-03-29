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Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı! Halil Umut Meler...

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK), ligin 30. haftasında oynanan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e görev vermedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 13:23 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 13:39
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Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı! Halil Umut Meler...

Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen ligin 31'inci haftasında görev yapacak hakemler şöyle:

2 Nisan Salı:

17.00 İstanbulspor – Çaykur Rizespor: Alper Akarsu

20.30 Galatasaray – Hatayspor: Ali Şansalan

20.30 Gaziantep FK – Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.30 Antalyaspor – MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

3 Nisan Çarşamba:

17.00 Sivasspor – Fatih Karagümrük: Turgut Doman

20.30 Konyaspor – Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

20.30 Kayserispor – Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay

20.30 Fenerbahçe – Adana Demirspor: Arda Kardeşler

4 Nisan Perşembe:

20.30 Samsunspor – Pendikspor: Bahattin Şimşek

20.30 Başakşehir FK – Beşiktaş: Zorbay Küçük

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