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Yılport Samsunspor - Çaykur Rizespor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı Karadeniz derbisiyle başladı. Açılış maçında Yılport Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadelede Murat Erdoğan düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 20:20 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 20:50
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Yılport Samsunspor - Çaykur Rizespor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı Karadeniz derbisiyle başladı.

Haftanın açılış maçında Yılport Samsunspor ile Çaykur Rizespor, 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Y. SAMSUNSPOR - Ç. RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Yılport Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Soner, Zeki, Tait, Bennasser, Ntcham, Raman, Holse, Marius.

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Anıl, Hojer, Mithat, Olawoyin, Varseanovic, Akintola, Zeqiri, Minchev.

Y. SAMSUNSPOR - Ç. RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yılport Samsunspor - Çaykur Rizespor maçı 23 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

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