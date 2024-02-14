Haberler Süper Lig TFF'den yayın ihalesi açıklaması! O tarihte...

TFF'den yayın ihalesi açıklaması! O tarihte...

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) resmi sitesinden yayın ihalesindeki son durum hakkında açıklamada bulundu. Yapılan duyuruda, ihale sürecinin 29 Şubat tarihinde tamamlanmasının planlandığı ifade edildi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 23:36 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 23:41
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TFF'den yayın ihalesi açıklaması! O tarihte...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyelerinden oluşan Yayın İhale Komisyonu, TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yayın ihalesi tekliflerini noter huzurunda açmak üzere toplandı.

TFF resmi sitesinden, yayın ihale sürecinin 29 Şubat tarihinde tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

İşte o açıklama...

"TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyelerinden oluşan Yayın İhale Komisyonu, 14 Şubat 2024 Çarşamba günü (Bugün) TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yayın ihalesi tekliflerini noter huzurunda açmak üzere toplanmıştır.

Yayın İhalesi Komisyonu 19 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 16.00'da TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine İlişkin İhale Genel Şartnamesi 24. maddesi uyarınca yayın ihale süreci ile ilgili tekliflerin açılması sonrası ihale şartnamesi gereği tekliflerin değerlendirilmesi için toplanacaktır.

İhale sürecinin daha önce açıklandığı gibi 29 Şubat 2024 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır."

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