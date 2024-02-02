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İmza şov yaptı

Transferde yeni bir oluşuma giden Adana Demirspor, dün iki bomba birden patlattı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 06:50
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İmza şov yaptı
Mavi Şimşekler, hücum hattını Kazakistanlı forvet ile güçlendirdi ve 28 yaşındaki oyuncu Abat Aymbetov'u kadrosuna kattı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Abat Aymbetov ile 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Aymbetov'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz" denildi. Adana Demirspor ayrıca Fransız ekibi Lyon'un 20 yaşındaki santrforu Breyton Fougeu da renklerine bağladı. Düzenlenen imza töreninde Fransız golcü, 2.5+1 senelik sözleşmeye imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Olympique Lyon takımından Breyton Fougeu ile 2.5 + 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Fougeu'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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