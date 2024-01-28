Haberler Süper Lig Tümosan Konyaspor - RAMS Başakşehir maçı CANLI

Tümosan Konyaspor - RAMS Başakşehir maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Tümosan Konyaspor sahasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. İki takım da zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 14:20 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 14:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tümosan Konyaspor - RAMS Başakşehir maçı CANLI

Tümosan Konyaspor ile RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çalıyor.

İLK 11'LER

Tümosan Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Damjanovic, Metehan, Guilherme, Soner, Nzonzi, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi

RAMS Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Onur, Berkay, Aleksic, Deniz, Berkay Aydoğmuş, Piatek

TÜMOSAN KONYASPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Tümosan Konyaspor - RAMS Başakşehir FK maçı 28 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş'tan iki transfer birden! Fernando Santos yeni golcüsünü buldu...
Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde silahlı saldırı! Bakanlıktan jet soruşturma... AK Parti'den açıklama | Maskeli katiller kamerada
Jesus'un yanına gidiyor! İşte bonservis bedeli
G.Saray Boey'in bonservisini açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman?
Sacha Boey taraftara veda etti
TARIM KREDİ'DE ŞUBAT İNDİRİMİ BAŞLADI | Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu 28 Ocak - 2 Şubat
YEREL SEÇİMLERDE YURT DIŞINDAN OY KULLANILIR MI? | Yurt dışındakiler belediye seçimlerinde oy verebilir mi?
ŞABAN AYI NE ZAMAN 2024? | Şaban ayı ne zaman başlayacak? DİYANET
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen'li Houston mağlup! Alperen'li Houston mağlup! 13:52
Sacha Boey taraftara veda etti Sacha Boey taraftara veda etti 13:41
Burak Yılmaz imzayı attı Burak Yılmaz imzayı attı 13:38
VAR hakemi belli oldu! VAR hakemi belli oldu! 13:35
Boey için Rennes'e para ödenecek mi? Boey için Rennes'e para ödenecek mi? 13:22
Şimdi sıra Ziyech'te! Şimdi sıra Ziyech'te! 12:57
Daha Eski
Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 12:53
Konyaspor - Başakşehir maçı CANLI Konyaspor - Başakşehir maçı CANLI 12:44
Flaş Icardi kararı! İşte G.Antep FK maçı 11'i Flaş Icardi kararı! İşte G.Antep FK maçı 11'i 09:58
G.Saray'dan sezonun en bomba transferi! G.Saray'dan sezonun en bomba transferi! 10:07
Ekvator Ginesi - Gine maçı ne zaman? Ekvator Ginesi - Gine maçı ne zaman? 10:15
Mısır - Demokratik Kongo maçı ne zaman? Mısır - Demokratik Kongo maçı ne zaman? 10:18