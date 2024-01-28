Tümosan Konyaspor - RAMS Başakşehir maçı CANLI

Tümosan Konyaspor ile RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çalıyor.
İLK 11'LER
Tümosan Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Damjanovic, Metehan, Guilherme, Soner, Nzonzi, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi
RAMS Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Onur, Berkay, Aleksic, Deniz, Berkay Aydoğmuş, Piatek
TÜMOSAN KONYASPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Tümosan Konyaspor - RAMS Başakşehir FK maçı 28 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.