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Valon Ethemi Konyaspor'a transfer oldu

Konyaspor, İstanbulspor'dan kanat oyuncusu Valon Ethemi'yi zorunlu satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 18:01
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Valon Ethemi Konyaspor'a transfer oldu

Konyaspor takımı güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak Sırp stoper Flip Damjanovic ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Konyaspor, İstanbulspor'da forma giyen Kuzey Makedonyalı 26 yaşındaki kanat oyuncusu Valon Ethemi'yi zorunlu satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Asbaşkanı Ali Tınkır hazır bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Valon Ethemi'ye hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadesini kullandı.

Bu sezon İstanbulspor'da 16 resmi maça çıkan Valon Ethemi, Konyaspor'da 72 numaralı formayı giyecek.

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