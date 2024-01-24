Haberler Süper Lig Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Meteoğlu yönetiyor. Zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 17:30 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 17:30
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Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Meteoğlu yönetiyor.

Ankaragücü - Fatih Karagümrük karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK 11'LERİ

MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Kaan, Pedrinho, Morutan, Efkan, Cephas, Macheda

Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Salih, Ceccherini, Levent, Bertolacci, Güven, Eysseric, Paoletti, Teklic, Lasagna

ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçı 24 Ocak Çarşamba günü saat 17:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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