Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.
Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Meteoğlu yönetiyor.
Ankaragücü - Fatih Karagümrük karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK 11'LERİ
MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Kaan, Pedrinho, Morutan, Efkan, Cephas, Macheda
Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Salih, Ceccherini, Levent, Bertolacci, Güven, Eysseric, Paoletti, Teklic, Lasagna
ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçı 24 Ocak Çarşamba günü saat 17:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.