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Kayserispor'dan icra iddialarına yanıt!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, yaptığı açıklamayla kulübün adının, markasının, store mağazasının ve futbol okullarının icradan satılığa çıkarıldığına dair iddiaları yalanladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 15:43
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Kayserispor'dan icra iddialarına yanıt!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, yaptığı açıklamayla kulübün adının, markasının, store mağazasının ve futbol okullarının icradan satılığa çıkarıldığına dair iddiaları yalanladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı basın organlarında yer alan haberlerde kulübümüzün adının, markasının, store mağazasının ve futbol okullarının icradan satılığa çıkarıldığına dair iddiaları üzülerek takip etmiş bulunmaktayız. Kulübümüzün markalarının satışa çıkarıldığı ile ilgili yalan ve mesnetsiz haberlerin kasıtlı yapıldığını, kulübümüze alenen zarar vermeye çalışan ve kazandığımız ivmeyi baltalamak isteyen kalemlerin amacına ulaşamayacağını bir kez daha önemle belirtiriz. Yayınlanan haberler asılsız olup bu tür haber ve iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Kayserispor Kulübü karşı karşıya olduğu bu durumu titizlikle takip etmekte olup; duruma ilişkin tespitler yapmaktadır ve kulübümüz hukuki zeminde doğmuş, doğacak tüm haklarını kullanacaktır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

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