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Murat Sancak'tan ayrılık açıklaması! Balotelli ve Yusuf Sarı...

Geçen sezonu 4. sırada bitiren ve bu sezona da iyi giriş yapan ancak takımın yıldızlarıyla birer birer yollarını ayıran Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, ayrılıkların sebeplerini açıkladı. Sancak, ayrılıkların devam edeceğini ancak transferlerin de yolda olduğunu söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 13:25
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Murat Sancak'tan ayrılık açıklaması! Balotelli ve Yusuf Sarı...

Adana Demirspor'da sular durulmuyor.

Geçen sezon ligi 4. sırada bitiren takımın yıldızlarından Onyekuru, Belhanda, Rodrigues ve Svensson ile yollarını ayıran Akdeniz ekibinde yaprak dökümünün N'Diaye, Yusuf Sarı, Gravillon ve Balotelli ile sürmesi bekleniyor.

Kulüp başkanı Murat Sancak, bu operasyonun sebeplerini Hürriyet'e anlattı.

"GRUPLAŞMALAR BAŞLADI"

Geçen sezon ilk beşe girerek Avrupa'ya çıkan ve önemli maçlar oynayan takımımızda ne yazık ki gruplaşmalar başladı. Bu da ekibe zarar veriyordu. Bunun üzerine radikal kararlar alarak, Adana Demirspor armasının her kesin üstünde olduğu ve bazı futbolcuların da bunu bilmesi gerektiği için yani "Gitmesi gerekenleri" takımdan uzaklaştırıyoruz. Bu takımdan kimse üstün değildir. Bu böyle biline. Gönderdiğimiz kişileri de anlaşarak gönderiyoruz. Her hangi bir sorun da yok.

"YUSUF SARI VE BALOTELLI İLE DE YOLLARIMIZI AYIRACAĞIZ"

Geçen sezon harikalar yaratan Süper Lig'i sallayan, bu sezon geldiği ikinci döneminde ise geçirdiği sakatlık sonrası takıma dönemeyen Mario Balotelli ile de anlaşarak ayrılacağız. Buna ilaveten Gravillion ve Yusuf Sarı ile de yollarımızı ayıracağız. Gravilllion'un yerinde Cisse takıma monte oldu. İyi de oynuyor. Yusuf Sarı'nın talipleri var kulübün menfaati doğrultusunda göndereceğiz. Yani demem o ki ayrıldığımız arkadaşlar takımda misyonunu doldurdu.

"SVENSSON'UN KALMASINI İSTERDİM"

Yalnız Svensson'un kalmasını istedim ancak eşinden dolayı gitti, yolu açık olsun.

YENİ TRANSFERLER KAPIDA

Başkan Sancak "Transfer çalışmalarımız devam ediyor, görüşmelerde 4-5 oyuncu alıp yolumuza bakacağız. Ara transferde bir çok isim öneriliyor ancak biz gençlere yöneldik yeni isimler kadroya girecek" dedi ve şöyle devam etti:

Gidenlerin yeri mutlaka doldurulacak. Anlaştığımız bir çok ismi en yakın zamanda açıklayacağız. Sol ve sağ bek, sağ ve sol açık mevkileri takviye edeceğiz. Ayrıca bir kaleci ve anlaştığımız dünyaca ünlü bir orta saha alarak gücümüzü koruyacağız. Bazen ayrılıklar daha da güçlendirir.

"ADANALILARA KIRGINIM"

Herkes rahat olsun, dümende tam gaz gidiyoruz. Hedefimiz yine ilk 5, değişen bir hedefimiz yok. Bu hedefe de ulaşacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Büyük taraftarımız da inansın. Adana'dan hiçbir kesimden destek görmüyoruz. Bu yüzden Adanalılara da kırgınım. Adana Demirspor her daim olacak ve var olmaya devam edecek ve hedefi her zaman Avrupa olacak.

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