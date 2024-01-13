Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı CANLI | SÜPER LİG CANLI

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.
Çaykur Didi Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.
İlhan Palut yönetimindeki Rizespor taraftarı önünde galip gelmek istiyor.
Adana Demirspor ise Karadeniz deplasmanından 3 puanla dönmek için sahaya çıkıyor.
MAÇIN 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey, Mithat, Benhur, Olawoyin, Minchev, Gaich
Adana Demirspor: Mahammadaliyev, İsmail, Semih, Cisse, Abdurrahim, Yusuf Erdoğan, Gravillon, Stambouli, Akintola, Michut, Emre Akbaba
Çaykur Rizespor - Adana Demirspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
RİZESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Rizespor - Adana Demirspor maçı 13 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.