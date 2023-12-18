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Süper Lig'de futbolcuların cezalarını çekeği maçlar değişti!

Trendyol Süper Lig'e hakem Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırının ardından ara verilmesiyle birlikte 16. hafta ertelendi ve lige 17. hafta ile devam edileceği açıklandı. Bununla birlikte takımların cezalı futbolcularının da cezalarını çekeceği maçlar değişti. İşte ayrıntılar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 13:44
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Süper Lig'de futbolcuların cezalarını çekeği maçlar değişti!

Trendyol Süper Lig'e hakem Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırının ardından ara verilmesiyle birlikte 16. hafta ertelendi.

Süper Lige 17. hafta ile devam edileceği açıklandı.

Bununla birlikte takımların cezalı futbolcularının da cezalarını çekeceği maçlar değişti.

MUSLERE CEZASINI KARAGÜMRÜK MAÇINDA ÇEKECEK

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Fernando Muslera, 1 maçlık cezasını Sivasspor deplasmanı da değil, iç sahada oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasında çekecek.

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fatih Karagümrük'te ise sarı kart cezalıları Güven Yalçın, Otabek Shukurov ve Federico Ceccherini, Kayserispor maçı ertelendiği için cezalarını bu maçta çekecek.

SAMET AKAYDİN KAYSERİ'DE YOK

Fenerbahçe'de cezalı duruma düşen Samet Akaydin ise cezasını Kayserispor deplasmanında sarı kart cezasını tamamlayacak.

ALI SOWE HATAY MAÇINDA OLMAYACAK

Ayrıca olayın yaşandığı karşılaşmada ikinci sarı kartların ardından oyundan atılan Ankaragücü forması giyen Ali Sowe, cezasını Alanyaspor yerine Hatay karşısında çekecek.

Çaykur Rizesporlu Emirhan Topçu'nun cezası ise Beşiktaş mücadelesinin 10 Ocak 2024'e ertelenmesiyle Pendikspor önünde geçerli olacak.

ANTALYAPSOR BUKSA'DAN MAHRUM KALACAK

Antalyaspor'un golcüsü Adam Buksa, Pendikspor yerine Kasımpaşa karşısında; ikinci sarıdan kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Başakşehir FK'nın savunma oyuncusu Jerome Opoku, Kasımpaşa maçının ertelenmesiyle cezasını Sivasspor önünde tamamlayacak.

Öte yandan Akdeniz ekibinde direkt kırmızı kart gören Erdal Rakip ise cezasını Kasımpaşa maçıyla çekmeye başlayacak.

17. haftada cezalarını çekmeye başlayacak futbolcular şu şekilde:

Fernando Muslera - Sarı kart

Samet Akaydin - Sarı kart

Güven Yalçın - Sarı kart

Otabek Shukurov - Sarı kart

Federico Ceccherini - Sarı kart

Adam Buksa - Sarı kart

Ali Sowe - Kırmızı kart

Emirhan Topçu - Kırmızı kart

Erdal Rakip - Kırmızı kart

Jerome Opoku - Kırmızı kart

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