Hatayspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e gerçekleşen saldırı nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından çalışmalarını Mersin'de sürdürüyor. Erdemli Belediyesi Tesisleri'nde Teknik Direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda oyuncular 4'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. 21 Aralık Perşembe günü oynanacak mücadele öncesinde Hatayspor'da sakat olan Mehdi Boudjemaa dışında eksik oyuncu bulunmazken, 1 maçlık cezasını tamamlayan Volkan Demirel de takımın başındaki yerini alabilecek.