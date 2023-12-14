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Hatayspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, erteleme kararı sonrasında önümüzdeki hafta oynanacak MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 18:59
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Hatayspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e gerçekleşen saldırı nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından çalışmalarını Mersin'de sürdürüyor. Erdemli Belediyesi Tesisleri'nde Teknik Direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda oyuncular 4'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. 21 Aralık Perşembe günü oynanacak mücadele öncesinde Hatayspor'da sakat olan Mehdi Boudjemaa dışında eksik oyuncu bulunmazken, 1 maçlık cezasını tamamlayan Volkan Demirel de takımın başındaki yerini alabilecek.

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