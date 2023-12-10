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Çağdaş Atan: Bu ligde Başakşehir var demek istiyoruz

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 1- 0'lık Hatayspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Atan, “Bu ligde Başakşehir var demek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 20:34 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 20:42
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Çağdaş Atan: Bu ligde Başakşehir var demek istiyoruz

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında karşılaştığı Hatayspor'a 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Atan, rakip Hatayspor'a ilk yarı pozisyonlar verdiklerini dile getirerek, "Maçın başında çalıştığımız, organize bir gol attık. Maçın bizim adımıza daha iyi geçeceğini düşünürken çok kötü oynadık. Orta sahada Strandberg ve Dele-Bashiru bizi çok zorladı. Düşen topları iyi alıp pozisyona girdiler. İlk yarı pozisyonlar verdik. İkinci yarının başında Abeid, Figueiredo ve Piatek ile kaçırdığımız goller var. Orada 2-0 yapabilsek daha rahat bir maç geçirebilirdik. Golden sonraki ilk yarı ve ikinci yarı oynayarak değil mücadele ederek kazandık. Oyuncularımı mücadelelerinden ötürü kutluyorum. Gerçekten çok istediler. Volkan Babacan da penaltı kurtararak galibiyette önemli rol oynadı. Kendisine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Çağdaş Atan, oyuncularının performansından memnun olduğunu söyleyerek, "Duran top çok çalıştığımız ve önem verdiğimiz bir konu. Duran topta hem gol atma hem de savunmada sıkıntı yaşıyoruz. Çok çalışmamıza rağmen vurdurduğumuz pozisyonlar var. Oynamaya çalışan bir takımız. Ofansif futbolcularla oynamaya çalışıyoruz. Bunun da savunmada getirmiş olduğu yumuşaklık var. Oyuncularımın performansından memnunum. Onlar sahada yapmak istediklerimi uyguluyorlar. Bu sezon bizim için kan, savaş, ihtiras ve tutkunun olduğu bir sezon olacak. Kimseyi rencide etmeden veya eleştirmeden söylüyorum; ben 3 maçta puansız bir takım aldım. Başakşehir bana çok iyi bir kadro ile gelmedi. Mevcut durumu tersine çevirmek için çok çalışıyoruz. Mesafe kat ettiğimizi düşünüyoruz. Yavaş yavaş yukarı doğru tırmanıyoruz. Maç kazanıp üst sıralara çıkarak, 'Bu ligde Başakşehir var' demek istiyoruz. Ancak hem devre arasında hem de sezon sonunda Başakşehir'in kabuk değiştirmesi gerektiği kabul etmeliyiz" değerlendirmesini yaptı.

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