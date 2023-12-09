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A.Gücü’yle üst üste maç
Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'yle eşleşen Çaykur Rizespor'da yönetici Mustafa Çilingiroğlu, rakipleriyle bu hafta da ligde karşılaşacaklarını hatırlattı. Çilingiroğlu, "Ocak'ta da misafirleri olacağız. Bu maçlara bakışımız; iyi futbol olsun, sakatlık olmasın. İyi bir hocamız var. İyi bir aile havası var. Bunu kupada da sürdürmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.
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