DİĞER
Paramızı sokağa atmayacağız!
Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, yerel medyadan Halk Gazetesi'ne konuştu. Data ve analiz biriminin başına getirilen Orbay Ünsoy hakkında bilgi veren Yıldırım, "İngiltere'de Blackpool ve Luton'da çalıştı. Transferde oyuncunun datalarını girip kıyaslayacağız. Eğer datalar bize oyuncu hakkında olumsuz bilgiler verirse o oyuncuyu transfer etmeyeceğiz, paramızı sokağa atmayacağız" dedi.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.