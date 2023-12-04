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Paşa’ya Uğurlu geldi

Kasımpaşa, ilk yarım saatte 3-0 öne geçtiği maçta G.Antep’i 4-2 yendi. Antep, 45+2’de bir de penaltı kaçırdı... Paşa, yeni hocası Sami Uğurlu ile 3’te sıfırın ardından kazandı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Paşa’ya Uğurlu geldi

Süper Lig'de Kasımpaşa, Gaziantep FK'yi 4 golle geçti. Paşa ilk yarım saatte Aytaç ve Ben Ouanes'in (2) golleriyle 3 farkı yakaladı. 45+2'de Mustafa Eskihellaç'ın ortası sonrası topu yumruklamak isteyen kaleci Gianniotis, Furkan Soyalp'e faul yaptı. Kazanılan penaltıyı Maxim kullandı. Rumen yıldızın penaltı vuruşunda top üst direkten auta çıktı ve devre 3-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sona erdi.

2 DAKİKADA 2 GOL

İkinci yarıya hızlı başlayan Gaziantep ekibi, 52'de Mustafa ve 53'te Markovic'in golleriyle farkı bire indirip umutlandı. 76'da Paşa'da Da Costa'nın şutu üst direkten dışarı çıktı. 82'de Da Costa'nın asistinde Fall, sonucu ilan eden golü attı: 4-2. Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Sami Uğurlu'yla 3'te sıfırın ardından galibiyet siftahı yaptı. Gaziantep FK ise üst üste 2. maçından da puansız ayrıldı.

"DAHA KOŞACAĞIZ"

Kasımpaşa hocası Sami Uğurlu, galibiyete rağmen taktik eleştiri yaptı. Uğurlu, "Takım olarak bu oyunun üzerine koyarak devam edeceğiz. Koşu mesafelerinde istediğimiz seviyede değiliz. Bunu yakaladığımızda çok daha zevkli bir oyun çıkacak" dedi.

MÜTHİŞ RÖVEŞATA

Kasımpaşa'da Tunuslu savunmacı Ben Ouanes 2 golle yıldızlaşırken, attığı ilk gol görülmeye değerdi. Ben Ouanes, Omeruo'nun asistini şık bir röveşatayla tamamladı. Öte yandan maçta 1 gol atan Aytaç Kara da 9 gol, 2 asistle dikkatleri üzerine çekti.

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