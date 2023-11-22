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Ankaragücü'den Galatasaray iddialarına yanıt!

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, sarı-lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca'nın Galatasaray Kulübü kongre üyesi olmadığını belirtti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 16:23
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Ankaragücü'den Galatasaray iddialarına yanıt!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, sarı-lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca'nın Galatasaray Kulübü kongre üyesi olmadığını açıkladı.

Aytekin, yaptığı açıklamada iddialara cevap vererek, "Kulüp başkanımız Sayın Faruk Koca'nın, Galatasaray Kulübünde kongre üyeliği bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Galatasaray'dan kadrolarına kattıkları Olimpiu Morutan'ın transferinin de sürekli gündeme getirildiğini belirten Aytekin, şunları kaydetti:

"MKE Ankaragücü Kulübü, devlete geçmiş dönem SGK ve vergi borcu olmayan, futbolcularına maaş ve prim ödemelerini zamanında gerçekleştirebilen ligimizin nadir kulüplerindendir. Zorunluluğumuz olmamasına rağmen, sırf kamuoyunu şeffaf bir şekilde aydınlatmak adına kulüp başkanı düzeyinde defalarca transferin detaylarına ilişkin açıklama yapmamıza rağmen, Morutan transferinin sürekli gündeme getirilmesini üzülerek takip ediyoruz. 113 yıllık İmalat-ı Harbiye olarak, bazı kulüp ya da kişilerin kendi aralarındaki polemik ya da hesaplaşmaların içinde yer almayacağız."

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