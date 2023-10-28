Alanyaspor - Sivasspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyacanı tüm hızıyla sürüyor.
Corendon Alanyaspor ile EMS Yapı Sivasspor, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Geride kalan 9 haftada 10 puan toplayan Sivasspor averajla 10. sırada yer alırken, aynı puandaki Alanyaspor ise 11. sırada kendisine yer buldu.
Zorlu karşılaşmada Mert Güzenge düdük çalışıyor.
Corendon Alanyaspor - EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasında ilk 11'ler şu şekilde:
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Aliti, Efecan, Cordova, Novais, Oğuz, Fatih, Richard, Eduardo, Yusuf, Hadergjonaj.
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Burak, Aaron, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, N'Jie, Gerson, Koita.
ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Corendon Alanyaspor - EMS Yapı Sivasspor maçı 28 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Mücadele, Beinsports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.