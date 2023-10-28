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Alanyaspor - Sivasspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyacanı devam ediyor. Alanyaspor, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 16:21 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 16:31
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Alanyaspor - Sivasspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyacanı tüm hızıyla sürüyor.

Corendon Alanyaspor ile EMS Yapı Sivasspor, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Geride kalan 9 haftada 10 puan toplayan Sivasspor averajla 10. sırada yer alırken, aynı puandaki Alanyaspor ise 11. sırada kendisine yer buldu.

Zorlu karşılaşmada Mert Güzenge düdük çalışıyor.

Corendon Alanyaspor - EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasında ilk 11'ler şu şekilde:

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Aliti, Efecan, Cordova, Novais, Oğuz, Fatih, Richard, Eduardo, Yusuf, Hadergjonaj.

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Burak, Aaron, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, N'Jie, Gerson, Koita.

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Corendon Alanyaspor - EMS Yapı Sivasspor maçı 28 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Mücadele, Beinsports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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