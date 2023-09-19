Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte yeni favori

Trendyol Süper Lig'de heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam etti.
Trendyol Süper Lig'de heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam etti.
Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.
Galatasaray ise Samsunspor engelini 4-2 geçmeyi başardı.
Haftanın maçında Trabzonspor evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 yenerek kritik bir 3 puanın sahibi oldu.
5. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları değişti.
YENİ FAVORİ FENERBAHÇE!
Haftayı Antalyaspor galibiyetiyle bitiren Fenerbahçe'nin oranı 2.70'ten 2.40'a düştü.
Sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.
Sahasında Samsunspor'u mağlup eden Galatasaray'ın oranı da 2.60'dan 2.50'ye düştü.
Trabzonspor karşısında kaybeden Beşiktaş'ın oranı 3.50'den 4.75 olarak revize edildi.
Öte yandan Trabzonspor'un 20.00 olan oranı ise değişmedi ve aynı kaldı.