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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte yeni favori

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. 5. haftada oynanan karşılaşmalar nefesleri kesti. Fenerbahçe ve Galatasaray haftayı galibiyetle kapattı. Trabzonspor ise derbide Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Haftanın maçlarının ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Açıklanan oranlara göre favori değişti. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 18:24
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte yeni favori

Trendyol Süper Lig'de heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam etti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte yeni favori

Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte yeni favori

Galatasaray ise Samsunspor engelini 4-2 geçmeyi başardı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte yeni favori

Haftanın maçında Trabzonspor evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 yenerek kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte yeni favori

5. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları değişti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte yeni favori

YENİ FAVORİ FENERBAHÇE!
Haftayı Antalyaspor galibiyetiyle bitiren Fenerbahçe'nin oranı 2.70'ten 2.40'a düştü.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte yeni favori

Sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte yeni favori

Sahasında Samsunspor'u mağlup eden Galatasaray'ın oranı da 2.60'dan 2.50'ye düştü.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte yeni favori

Trabzonspor karşısında kaybeden Beşiktaş'ın oranı 3.50'den 4.75 olarak revize edildi.

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