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Süper Lig'de Daniele Verde yarışı

Antalyaspor ve Başakşehir, transferde karşı karşıya geldi. İki kulüp İtalya Serie B ekibi Spezia'nın sağ açığı Daniele Verde için kıran kırana transfer yarışına girdi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 10:03
Süper Lig'de Daniele Verde yarışı

Trendyol Süper Lig'de transferin bitmesine günler kala, kulüpler çalışmalarını sürdürüyor.

Transferin hareketli kulübü Antalyaspor ve Süper Lige kötü bir başlangıç yapaıp 3'te sıfır çeken Başakşehir, transferde karşı karşıya geldi. İki kulüp, İtalya Serie B'ye düşen Spezia'nın 27 yaşındaki sağ açığı Daniele Verde'nin transferi için tüm şartlarını zorluyor. Tecrübeli kanat oyuncusunun siyah-beyazlılarla sözleşmesi 2025'te sona eriyor.

ROMA'DA OYNADI

İtalya basını Verde'nin de Serie B'de oynamak istemediği ve teklifleri değerlendirdiği öğrenilirken, Türkiye seçeneğine de sıcak baktığı belirtildi.

İtalyan sağ açık, bu sezon sadece İtalya Kupası'nda görev aldı.

Geçtiğimiz sezon çıktığı 29 maçta 6 gol atmasına rağmen takımının ligde tutamadı. Roma, Hellas Verona, Real Valladolid ve AEK Atina gibi takımlarda forma giydi.

2021'de AEK Atina'dan Spezia'ya 600 Bin euroya transfer olan Daniele Verde, sağ kanadın yanı sıra sol kanatta da görev yapıyor.

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