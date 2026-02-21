CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İspanya La Liga Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’da zirve yarışını yakından ilgilendiren Osasuna - Real Madrid maçı futbolseverlerin gündeminde. Lider Real Madrid, Cumartesi akşamı Osasuna deplasmanına konuk olacak.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 16:44
Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Osasuna - Real Madrid maçı canlı izle...

La Liga'da liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, Osasuna deplasmanında kritik bir sınava çıkıyor. Osasuna - Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Real Madrid, 60 puanla lider durumda ve Barcelona'nın sadece 2 puan önünde. Bu nedenle Osasuna deplasmanında kayıp yaşamak istemiyor. Üst üste dokuzuncu galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak olan Ancelotti'nin öğrencileri, üç puan arayacak. Osasuna ise 30 puanla 10. sırada bulunuyor ve Avrupa kupalarına yaklaşmak için sürpriz bir galibiyet hedefliyor.

OSASUNA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Osasuna-Real Madrid La Liga mücadelesi Cumartesi akşamı saat 20.30'da başlayacak.

OSASUNA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, Türkiye'de S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca dijital platform S Sport Plus üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek. CA Osasuna-Real Madrid maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11

Osasuna muhtemel 11'i: Herrera, Rosier, Herrando, Catena, Galan, Torro, Moncayola, Ruben Garcia, V Munoz, Oroz, Budimir

Real Madrid muhtemel 11'i: Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, Carreras, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Mbappe, Vinicius

Osasuna maç günü paylaşımı

Real Madrid maç günü paylaşımı

