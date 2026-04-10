Hyeon-gyu Oh: Önümüzdeki sene Avrupa Ligi'nde oynamayı istiyoruz

Güney Koreli futbolcu, Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hyeon-gyu Oh, geçen haftaki Fenerbahçe derbisini kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Bu hafta da bizim için zor geçti. Derbi bizim için çok önemliydi. Bu zorluğu yaşadık ama bugün iyi bir maç oynadık. İyi bir performans çıkardık. Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyum. Evimizde oynadığımız her maçta ben bir final oynuyormuşuz gibi hissediyorum. Harika bir atmosferde taraftarımızın önünde oynuyorum." dedi.

Karşılaşmada 2 gol atan Oh, bir basın mensubunun, "15 gol atması halinde yönetimden kendisine bir hediye alınacaktı. 7 gol attın, 8 gol kaldı. Bununla ilgili düşünceni merak ediyorum." şeklindeki sözleri üzerine, şunları kaydetti:

"Bu konu gerçek bir konu olmayabilir ama atarsak başkanla konuşabiliriz. Ben takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Gol atarsam takımımız maç kazanır. Elimden geldiğince her maç gol atmaya çalışıyorum. Bugün 2 gol attım ama 3, 4 daha fazlasını atmam gerekirdi."

"KUPADA FİNALİ İSTİYORUZ"

Genç golcü, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkmak istediklerini aktardı.

Kupanın kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Oh, "Kupa bizim için önemli, kalan maçlar bizim için önemli. Kupa da aynı zamanda bizim için iyi bir motivasyon. Avrupa'da kupalara oynamak istiyoruz. Önümüzdeki sene Avrupa Ligi'nde oynamayı istiyoruz. Kupada da finali istiyoruz. Umuyorum kupayı kazanırız." diye konuştu.

Tüpraş Stadı'nda kendisi için düzenlenen imza törenine de değinen Güney Koreli oyuncu, "O gün taraftarımıza geldikleri için çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir gündü. O kadar insanın gelmesini ben hiç beklemiyordum. Umuyorum seneye organizasyonu yaptığımızda daha fazla taraftar gelir. Bu sefer de 10 saat kadar oturup onlarla bir imza günü yaparız." ifadelerini kullandı.