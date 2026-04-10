Beşiktaşlı taraftarlardan Cengiz Ünder’e tepki!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk etti. Bu karşılaşmanın 77. dakikasında flaş gelişmeler yaşandı. Asllani'nin yerine oyundan alınan Cengiz Ünder, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından yuhalandı. Futbolcuya verilen tepkinin nedeninin sezon sonu bonservisinin alınmasının istenmemesi nedeniyle kaynaklandığı tahmin ediliyor.