Beşiktaşlı taraftarlardan Cengiz Ünder’e tepki!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk etti. Bu karşılaşmanın 77. dakikasında flaş gelişmeler yaşandı. Asllani'nin yerine oyundan alınan Cengiz Ünder, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından yuhalandı. Futbolcuya verilen tepkinin nedeninin sezon sonu bonservisinin alınmasının istenmemesi nedeniyle kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.