Başakşehir Şener’le uzattı

Başakşehir, Şener Özbayraklı'nın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Açıklamada, "Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Şener Özbayraklı, önümüzdeki sezon da turuncu-lacivertli formamızı giyecek. Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Şener'e, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.
Başakşehir, Şener Özbayraklı'nın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Açıklamada, "Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Şener Özbayraklı, önümüzdeki sezon da turuncu-lacivertli formamızı giyecek. Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Şener'e, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.