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Avrupa'ya 5 takım

Avrupa’ya bu sezon 4 takımla katılacak olan Türkiye, Konferans’ta Fiorentina’nın Basel’i elemesiyle 12. oldu. 2024-25’te 1 takımımız daha Avrupa kupalarına gidecek. Şampiyonumuz, Devler Ligi’ne Play-Off’tan başlayacak

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Avrupa'ya 5 takım

İtalya'dan Fiorentina'nın uzatmalara giden yarı final rövanşında Basel'i 3-1 mağlup etmesi sonrasında ülkemizin UEFA sıralama listesindeki basamadığı da belli oldu. Türkiye UEFA kulüp müsabakaları ülkeler sıralamasında 2022-23'ü 12. sırada tamamladı. Bununla birlikte 2024-25'te Süper Lig'den Avrupa'ya 5 takım gidecek. Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ile sezona başlayacak. Ligi ikinci tamamlayan takım ise Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndan Avrupa sezonuna başlayacak. Lig üçüncüsü Avrupa Ligi 2. Eleme Turu, Lig dördüncüsü ise Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndan sezon açılışı yapacak. Türkiye Kupası galibi takım Avrupa Ligi Play-Off Turu ile Avrupa sezonunu açacak.


AVRUPA LİGİ'NDE TAKIMIMIZ YOK
Bu sezon ligi şampiyon olarak bitiren takım, Şampiyonlar Ligi macerasına 1. ön elemeden başlayacak. Temsilcimizi grup aşamasına gelebilmek için uzun bir yol bekliyor. Toplamda 3 eleme turu oynayacak ekibimizin bu eleme etabından sonra play-off turunu da geçmesi gerekecek. UEFA Avrupa Ligi'ne ise takım gönderemeyeceğiz. Ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi ön eleme ve play-off turlarında elenmesi durumunda yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. 1. ön elemede elenirse UEFA Avrupa Ligi defteri kapanacak. Konferans Ligi'ne ise Süper Lig'i 2. ve 3. bitiren takımlarımız 2. ön eleme turundan katılacak. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım da aynı yoldan ilerleyecek.

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