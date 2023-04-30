Haberler Süper Lig Giresunspor'da yeni dönem! Futbol Akademisi...

Giresunspor'da yeni dönem! Futbol Akademisi...

Son dakika Süper Lig haberleri... Bitexen Giresunspor'da yeni dönem başlıyor. Yeşil beyazlı ekip, Futbol Akademisi ve Spor Okulları Genel Koordinatörlüğü görevine Cengiz Demir'in getirildiği açıklandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 13:09
Giresunspor'da yeni dönem! Futbol Akademisi...

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kulüp Başkanı Nahid Ramazan Yamak ve yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda, futbol akademisinin planlamasının ele alındığı belirtildi.

Futbol Akademi Projesi kapsamında altyapı çalışmalarının yeniden yapılandırılmasının kararlaştırıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Altyapı hedeflerinin dünya standartlarına uygun hale getirilebilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ile işbirliği içerisinde adımların atılması ve futbol akademimizden A takımımıza yeni sporcuların kazandırılması amacıyla gerekli görüşmeler yapılarak çalışmalar başlatılmıştır. Konuya ilişkin detaylı bilgilendirme önümüzdeki hafta içerisinde futbol akademimizden sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz, Futbol Akademisi ve Spor Okulları Genel Koordinatörü Cengiz Demir tarafından yapılacaktır."

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