4 büyüklerin transfer fiyaskosu! Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor....

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un dışarıdan bonservisleriyle aldığı toplam 30 futbolcu başka kulüplerde kiralık.
G.Saray 25.4, F.Bahçe 18.3 milyon Euro bonservis ödediği 9'ar futbolcuyu başka takımlara kiraladı. Cimbom'un gönderdiklerinin hiçbiri 'geleceğe yatırım' değil zira hepsi belli bir yaşın üstünde. F.Bahçe'e ise Tiago, Emre, Çağtay ve İsak bu sınıfa giriyor.
Daha akılcı işler yapan Beşiktaş ile Trabzon, kiraya verdikleri oyuncular için 3.5'ar milyon Euro ödedi. Üstelik bunların çoğu genç.