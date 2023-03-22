4 büyüklerin transfer fiyaskosu! Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor....

6.5 MİLYON EURO'LUK CİCALDAU KİRADA

Yanlış transferlere en çok para harcayan kulüp olan G.Saray'ın kiralıkları içinde en pahalısı Christian Luyindama. 2019'da bonservisine tam 8 milyon Euro ödenen Demokratik Kongolu stoper, sezon başında kiralandığı Antalya'da bile sadece 5 maçta şans bulabildi.

Geçen sezonun en pahalı transferleri olan 6.5 milyon Euro'luk Alexandru Cicaldau Birleşik Arap Emirlikleri ekibi İttihad Kalba'da, 5.5 milyon Euro'luk Mustafa Muhamed Fransız kulübü Nantes'ta, 4.2 milyon Euro'luk Olimpiu Morutan da İtalya 2. Ligi takımı Pisa'da.