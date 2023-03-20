Süper Lig'de şampiyonluk oranları yenilendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta geride kaldı.
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta geride kaldı.
Konyaspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak haftayı puansız kapattı.
Sahasında İstanbulspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, Akdeniz ekibini 3-1'le geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trabzonspor ise deprem felaketi nedeniyle ligde çekilen Gaziantep FK maçını hükmen kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.
İddaa Risk yönetimi, 26. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi.
Galatasaray - 1.42