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Süper Lig'de şampiyonluk oranları yenilendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları yenilendi. Lider Galatasaray'ın Konya'da kaybetmesi ve Fenerbahçe'nin Alanya'dan 3 puanla dönmesiyle birlikte şampiyonluk oranlarını açıkladı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şampiyonluk oranları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 13:22 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 13:23
Süper Lig'de şampiyonluk oranları yenilendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yenilendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Başakşehir - 250.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yenilendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Adana Demirspor - 150.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yenilendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Trabzonspor - 100.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yenilendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Beşiktaş - 20.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yenilendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe - 1.80

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