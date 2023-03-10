Haberler Süper Lig VAR eğitimi sürüyor

VAR eğitimi sürüyor

TFF VAR Eğitim Dnaışmanı Pawel Gil ve TFF Hakem Danışmanı Hugh Dallas, her ay düzenli gerçekleşen hakem seminerlerini hız kesmeden sürdürüyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 06:50
VAR eğitimi sürüyor
TFF VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil; 2-6 Mart arasındaki ziyaretinde, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig maçlarını TFF Riva tesislerinde izledi. Her ay düzenli olarak gerçekleşecek olan TFF VAR Eğitim Danışmanı'nın ziyaretleri ile; VAR'da görev alan hakemlerin bilgi ve farkındalığının güncel UEFA çizgisi standartlarında olması hedefleniyor. TFF Hakem Danışmanı Hugh Dallas'ın; 5-9 Mart arasındaki ziyaretinde ise seçtiği güncel kliplerden oluşan sunumla 60 hakemle yüz yüze, 165 hakem ve gözlemci ile de online olarak eğitimi gerçekleştirildi. Hakem Gelişim Programları çerçevesinde de 6 Mart'ta Kasımpaşa-Antalyaspor maçı hakemi Cihan Aydın ile 7 Mart'ta Pendik-Tuzla karşılaşmasının hakemi Ozan Ergün, izlendi.
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