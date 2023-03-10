VAR eğitimi sürüyor

TFF VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil; 2-6 Mart arasındaki ziyaretinde, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig maçlarını TFF Riva tesislerinde izledi. Her ay düzenli olarak gerçekleşecek olan TFF VAR Eğitim Danışmanı'nın ziyaretleri ile; VAR'da görev alan hakemlerin bilgi ve farkındalığının güncel UEFA çizgisi standartlarında olması hedefleniyor. TFF Hakem Danışmanı Hugh Dallas'ın; 5-9 Mart arasındaki ziyaretinde ise seçtiği güncel kliplerden oluşan sunumla 60 hakemle yüz yüze, 165 hakem ve gözlemci ile de online olarak eğitimi gerçekleştirildi. Hakem Gelişim Programları çerçevesinde de 6 Mart'ta Kasımpaşa-Antalyaspor maçı hakemi Cihan Aydın ile 7 Mart'ta Pendik-Tuzla karşılaşmasının hakemi Ozan Ergün, izlendi.