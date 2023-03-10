Haberler Süper Lig Fatih Karagümrük coştu bir kere

Fatih Karagümrük coştu bir kere

8 maçtır namağlup Karagümrük'ün İtalyan ön liberosu Ricci, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Aradan sonra çok daha iyiyiz" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 06:50
Fatih Karagümrük coştu bir kere
Spor Toto Süper Lig'de 8 maçtır namağlup olan ve 2'de 2 yapan Karagümrük'ün İtalyan ön liberosu Matteo Ricci, ülke basınına açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki tecrübeli dinamo, "Dünya Kupası arası ile deprem felaketinin yaşanmasının ardından hepimiz için çok tuhaf bir yıl oluyor. 'Nasıl yeniden başlarız?' diye biraz endişeliydik, bu işler ritminizi biraz bozuyor. Aradan sonra çok daha iyi durumdayız, şimdi eğleniyoruz ve sonuçlar gelmeye başladı. Başlangıçta çok kötü gidiyorduk" dedi. Adana Demirspor'da görev yapan vatandaşı teknik direktör Vincenzo Montella hakkında da konuşan Ricci, "Montella Adana Demirspor'da iyi gidiyor. Şu anda takımında iz bırakan bir performans ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. Tecrübeli dinamo, bu sezon forma giydiği 15 karşılaşmada 1 gol, 4 asist katkısı sağladı.
DİĞER
Sosyetik çift Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı bebek beklediklerini duyurmuştu! Müstakbel babaanne Arzu Sabancı kız torun istiyor!
Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkının detaylarında bambaşka şeyler çıktı! Bakın ne şart istemiş...
ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)
İşte F.Bahçe'de Altay'a yapılacak teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jorge Jesus: Hala bir şansımız var
Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı!
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
İzmir TOKİ canlı izle (Güzelbahçe Urla Selçuk - 10 Mart)
İzmir TOKİ kazananlar listesi (Güzelbahçe Urla Selçuk - 10 Mart)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Avrupa Ligi'ndeki toplu sonuçlar! İşte Avrupa Ligi'ndeki toplu sonuçlar! 01:33
Jorge Jesus: Hala bir şansımız var Jorge Jesus: Hala bir şansımız var 01:32
İşte Avrupa Ligi'ndeki toplu sonuçlar! İşte Avrupa Ligi'ndeki toplu sonuçlar! 01:31
Jorge Jesus: Hala bir şansımız var Jorge Jesus: Hala bir şansımız var 01:30
ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası) ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası) 01:27
Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı! Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı! 01:27
Daha Eski
F.Bahçe taraftarına İspanya'da saldırı! F.Bahçe taraftarına İspanya'da saldırı! 01:27
F.Bahçe'den penaltı itirazı! İşte o pozisyon F.Bahçe'den penaltı itirazı! İşte o pozisyon 01:27
Joshua King kaçırdı taraftar çıldırdı! Joshua King kaçırdı taraftar çıldırdı! 01:27
Okan Buruk İtalyan devinin başına... Okan Buruk İtalyan devinin başına... 01:26
G.Saray'lı Torreira'ya İngiltere'den övgü! G.Saray'lı Torreira'ya İngiltere'den övgü! 01:26
G.Saray'ın Mostafa Mohamed planı hazır! G.Saray'ın Mostafa Mohamed planı hazır! 01:26