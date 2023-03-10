Fatih Karagümrük coştu bir kere

SporToto Süper Lig'de 8 maçtır namağlup olan ve 2'de 2 yapan Karagümrük'ün İtalyan ön liberosu Matteo Ricci, ülke basınına açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki tecrübeli dinamo, "Dünya Kupası arası ile deprem felaketinin yaşanmasının ardından hepimiz için çok tuhaf bir yıl oluyor. 'Nasıl yeniden başlarız?' diye biraz endişeliydik, bu işler ritminizi biraz bozuyor. Aradan sonra çok daha iyi durumdayız, şimdi eğleniyoruz ve sonuçlar gelmeye başladı. Başlangıçta çok kötü gidiyorduk" dedi. Adana Demirspor'da görev yapan vatandaşı teknik direktör Vincenzo Montella hakkında da konuşan Ricci, "Montella Adana Demirspor'da iyi gidiyor. Şu anda takımında iz bırakan bir performans ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. Tecrübeli dinamo, bu sezon forma giydiği 15 karşılaşmada 1 gol, 4 asist katkısı sağladı.