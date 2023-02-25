Giresunspor Kayserispor maçı CANLI

Süper Lig'in 23. hafta maçında Giresunspor, Kayserispor'u konuk ediyor.
İki takım da mutlak 3 puan için sahada.
Giresunspor - Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
GİRESUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic
Kayserispor: Bilal, Attamah, Hosseini, Arif, Campanharo, Karimi, Cardoso, Emrah, Mane, Gökhan, Thiam
GİRESUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Giresunspor - Kayserispor maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.