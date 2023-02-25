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Giresunspor Kayserispor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 23. hafta maçında Giresunspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Giresunspor - Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 18:56
Giresunspor Kayserispor maçı CANLI

Süper Lig'in 23. hafta maçında Giresunspor, Kayserispor'u konuk ediyor.

İki takım da mutlak 3 puan için sahada.

Giresunspor - Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GİRESUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic

Kayserispor: Bilal, Attamah, Hosseini, Arif, Campanharo, Karimi, Cardoso, Emrah, Mane, Gökhan, Thiam

GİRESUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Kayserispor maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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