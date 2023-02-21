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Konyaspor'dan konteyner kent

KonyasporGaziantep'in Nurdağı İlçesindeki depremzedeler için Konyaspor Konteyner Kenti kuruyor. Başkan Fatih Özgökçen ve yönetimi, Konyaspor Konteyner Kenti'ni ziyaret etti. Birlik ve beraberlikle bu zor günlerin geride bırakılacağının altını çizen Özgökçen, şunları söyledi: "Deprem bölgesine 100 adet konteyner gönderdik. Bu sayının yeterli olmayacağını düşündük ve konteyner sayımızı 150'ye çıkarttık, bu sayımız ileriki zamanlarda artacaktır.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 06:50
Konyaspor'dan konteyner kent
Konyaspor, Gaziantep'in Nurdağı İlçesindeki depremzedeler için Konyaspor Konteyner Kenti kuruyor. Başkan Fatih Özgökçen ve yönetimi, Konyaspor Konteyner Kenti'ni ziyaret etti. Birlik ve beraberlikle bu zor günlerin geride bırakılacağının altını çizen Özgökçen, şunları söyledi: "Deprem bölgesine 100 adet konteyner gönderdik. Bu sayının yeterli olmayacağını düşündük ve konteyner sayımızı 150'ye çıkarttık, bu sayımız ileriki zamanlarda artacaktır.
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