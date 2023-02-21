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Antalya'da 8 yeni yok!

Erteleme maçında Beşiktaş'a konuk olacak Antalyaspor'da 8 yeni transfer oynamayacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 06:50
Antalya'da 8 yeni yok!
Süper Lig'de Gaziantep FK galibiyetiyle rahat bir nefes alan Antalyaspor, alt sıralardan uzaklaşmak için Pazar günü Beşiktaş'la deplasmanda oynayacağı erteleme maçında mutlak puan hedefliyor. 14. haftada oynanması gerekirken, Taksim'deki patlama nedeniyle ertelenen maçta statü gereği yeni transferler oynayamayacak. Sadece o tarihte kadroda bulunan futbolcular oynayabilecek. Akreplerde ara transferde gelen; Erdal Rakip, Helton Leite, Balint Szabo, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Mark Mampassi, Yannick Nkurunziza Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
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