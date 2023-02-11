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TFF ligden çekilmeleri kabul etti! Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçları...

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor ile Gaziantep FK, Spor Toto 1. Lig'de Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2. Lig'den Adıyaman FK, TFF 3. Lig ekipleri Niğde Anadolu, Malatya Arguvan Spor'un ligden çekilme taleplerini kabul etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 21:48
TFF ligden çekilmeleri kabul etti! Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçları...
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor ile Gaziantep FK, Spor Toto 1. Lig'de Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2. Lig'den Adıyaman FK, TFF 3. Lig ekipleri Niğde Anadolu, Malatya Arguvan Spor'un ligden çekilme taleplerini kabul etti.

TFF bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:

"Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda Profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin;

- Ligden çekilme taleplerinin kabulüne,

- Bu kulüplerin 2022-2023 futbol sezonunda 06.02.2023 tarihinden itibaren kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına,

- Bu kulüplerin 2023-2024 futbol sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerinin devamına,

- Tüm profesyonel liglerdeki çekilen takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacaklarının ödenmesine karar verilmiştir."
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