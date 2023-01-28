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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan istifa kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik Riva'ya gelerek istifa dilekçesini verdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 14:33 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 15:14
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan istifa kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik Riva'ya gelerek istifa dilekçesini verdi.

TFF ve Kulüpler Birliği pazartesi günü toplantı yapacak. Gündemde MHK yeni başkanının kimin olacağı konusu var.

Aspor'a konuşan Zeki Uzundurukan: "TFF, MHK başkanlığı için Lale Orta'yı düşünüyor." açıklamasında bulundu.

Son 10 yılda 8 kez MHK Başkanı değişti. Bu süreçte 6 farklı isim başkanlık görevini üstlendi. O isimler ve görev süreleri şu şekilde;

Yusuf Namoğlu (2014, 2016)
Kuddusi Müftüoğlu (2015)
Sabri Çelik (2019, 2023)
Zekeriya Alp (2019)
Serdar Tatlı (2020)
Ferhat Gündoğdu (2021)

SABRİ ÇELİK KİMDİR?
Sabri Çelik 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yaptıktan sonra yaş dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı. Sabri Çelik, geçtiğimiz sezon istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun ardından MHK Başkanı olarak göreve başlamıştı. 2004-2005 yıllarda ve 2019'da da yaklaşık 5 ay MHK Başkanlığı yapan Çelik, UEFA gözlemciliğinin ardından mentörlüğe başlamıştı.

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