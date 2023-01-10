B takımı yolda

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunun geleceğine dair önemli açıklamalar yaptı. Kulüplerin sorunları bulunduğunu belirten Büyükekşi, altyapıya yönelmenin zorunlu olduğunu söyledi. Büyükekşi, "Altyapıda her yıl A takıma iki oyuncu yetiştirmeliyiz. B takımı konusunda da Süper Lig ve 1. Lig takımlarımızla görüşüyoruz. Önümüzdeki yıl izin vereceğiz" diye konuştu.

AVRUPA'YI İNCELEYECEĞİZ

Milli takımın da daha kaliteli futbolculara kavuşacağını vurgulayan Büyükekşi, 2023- 2024'te Futbol Akademisi Projesi'nde Süper Lig takımlarına mecburiyet getireceklerini dile getirdi. Büyükşekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa'yı da inceleyerek Türkiye'ye uygun bir altyapı modeli oluşturmak istiyoruz. Bu amaçla gelecek hafta Belçika ve Hollanda'ya giderek incelemelerde bulunacağız."