Haberler Süper Lig B takımı yolda

B takımı yolda

Mehmet Büyükekşi, altyapıdan topçu yetişme hedefi için kulüplerle B takımı kurma konusunda görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 06:50
B takımı yolda

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunun geleceğine dair önemli açıklamalar yaptı. Kulüplerin sorunları bulunduğunu belirten Büyükekşi, altyapıya yönelmenin zorunlu olduğunu söyledi. Büyükekşi, "Altyapıda her yıl A takıma iki oyuncu yetiştirmeliyiz. B takımı konusunda da Süper Lig ve 1. Lig takımlarımızla görüşüyoruz. Önümüzdeki yıl izin vereceğiz" diye konuştu.

AVRUPA'YI İNCELEYECEĞİZ

Milli takımın da daha kaliteli futbolculara kavuşacağını vurgulayan Büyükekşi, 2023- 2024'te Futbol Akademisi Projesi'nde Süper Lig takımlarına mecburiyet getireceklerini dile getirdi. Büyükşekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa'yı da inceleyerek Türkiye'ye uygun bir altyapı modeli oluşturmak istiyoruz. Bu amaçla gelecek hafta Belçika ve Hollanda'ya giderek incelemelerde bulunacağız."

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