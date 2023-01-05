Haberler Süper Lig IFAB'dan VAR kayıtları için flaş yorum: Neden olmasın!

IFAB'dan VAR kayıtları için flaş yorum: Neden olmasın!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun VAR kayıtlarını açıklaması gündeme bomba gibi düşmüşken IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud, Sabah Gazetesi'ne çok özel bir röportaj gerçekleştirdi. Lukas Brud yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. İşte haberin detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 06:50
IFAB'dan VAR kayıtları için flaş yorum: Neden olmasın!

IFAB NEDİR?

Kısa adı IFAB olan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbol oyun kurallarını belirleyen ve değiştiren bir kurumdur. 2 Haziran 1886 yılından bu yana görev yapmaktadır. (IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud)

IFAB'dan VAR kayıtları için flaş yorum: Neden olmasın!

Türkiye, önceki gün VAR kayıtlarıyla tanıştı. Futbol Federasyonu yapılan çağrılara kayıtsız kalmadı ve Sivas-Galatasaray ile Gaziantep FK-Beşiktaş maçının VAR konuşmalarını bütün detaylarıyla açıkladı.

IFAB'dan VAR kayıtları için flaş yorum: Neden olmasın!

Bunun bir devrim olduğunu ifade eden de var, büyük bir tehlike olduğunu düşünen de... Ortalık yanıyor...

IFAB'dan VAR kayıtları için flaş yorum: Neden olmasın!

Kulüplerden arka arkaya çok sayıda açıklama geldi.

IFAB'dan VAR kayıtları için flaş yorum: Neden olmasın!

Beşiktaş, işin içine çekilmekten rahatsız olduğunu gösterdi.

IFAB'dan VAR kayıtları için flaş yorum: Neden olmasın!

Galatasaray, "Tüm VAR kayıtları açıklansın" diyerek işi daha ileri bir seviyeye taşıdı.

IFAB'dan VAR kayıtları için flaş yorum: Neden olmasın!

Fenerbahçe ise konuşmalardan dehşete düştüklerini ifade etti. Tüm bu yaşananlardan sonra IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud ile iletişime geçtim. Yarım saat süren bir konuşma yaptık. Tüm sorularıma çok net yanıtlar verdi. İşte o sorular ve yanıtlar:

IFAB'dan VAR kayıtları için flaş yorum: Neden olmasın!

KAMUOYUNDAKİ ŞÜPHELERİ GİDERMEK İÇİN ÖNEMLİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivas-Galatasaray ve Gaziantep- Beşiktaş maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı. Bu durum büyük infiale neden oldu. IFAB bu konuda ne düşünüyor?

IFAB'dan VAR kayıtları için flaş yorum: Neden olmasın!

Öncelikle benim bununla ilgili çok az bilgim var. Sadece e-mail üzerinden haberim oldu. Neden olmasın! Neden yayınlanmasın. Sadece konuşmaların canlı bir şekilde verilmesine karşıyız.

IFAB'dan VAR kayıtları için flaş yorum: Neden olmasın!

Türk Futbol Federasyonu'nun bu kararını yanlış bulmuyoruz. Böyle kararlar için motive etmeyiz ama çok eleştiri varsa durumun aydınlatılması için cesaretlendiririz.

IFAB'dan VAR kayıtları için flaş yorum: Neden olmasın!

Bizim için iletişim önemli. VAR sisteminin de daha iyi daha doğru bir iletişimle çalışmasını istiyoruz. Çok eleştiri varsa toplumda şüpheleri gidermek açısından açıklanabilir. Biz karşı değiliz. Neden olmasın.

IFAB'dan VAR kayıtları için flaş yorum: Neden olmasın!

BİZ KURALLARI KOYARIZ GERİSİ FIFA'NIN İŞİDİR!

TFF ve MHK, maçın VAR ile orta hakemlerine ceza verdi. VAR hakemi Özgüç Türkalp'in hakemliği bitirildi. FIFA kokartlı diğer iki hakem de uzun süre maç alamayacak.

IFAB'dan VAR kayıtları için flaş yorum: Neden olmasın!

Hakemlere verilen cezalarla ilgili yorum yapmam. Çünkü benim işim değil. Bu, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ilgilendiren bir durum. (Bunun üzerine iki hakemin FIFA kokartlı olduğunu yeniden hatırlattım. Aldığım yanıt şu oldu) Bu da FIFA'yı ilgilendiren bir durum. Biz kuralları belirleriz, uygulamayı ülkelerin futbol federasyonları yapar. Gerisine müdahale etmeyiz.)

IFAB'dan VAR kayıtları için flaş yorum: Neden olmasın!

DİĞER ÜLKELERDE DE HAKEME BASKI VAR

Dünyada VAR sistemi nasıl gidiyor?

Var hâlâ çok yeni bir uygulama. Futbolun kurullarına bile izleyici tam hakim değilken, VAR da tam anlaşılamıyor. Bakın buradaki en önemli şey iletişim. İlk soruda da bunun altını çizdim.

IFAB'dan VAR kayıtları için flaş yorum: Neden olmasın!

Dengeli bir iletişim şart. Gereğinden fazlası da yapılmamalı. Hakemlere yorum yapmaları için alan açmamız gerekiyor. Türkiye'de futbol çok popüler bir oyun. Duygusallıktan dolayı da hakemlerin üzerinde baskı çok fazla.

IFAB'dan VAR kayıtları için flaş yorum: Neden olmasın!

Bu sadece Türkiye'de değil bakın başka yerlerde de var. Fakat farkınız biraz şu: Siz çok duygusalsınız. Hakemler de insan, hata yaparlar. Bu bir sistem. Sistemi de insanlar yönetiyor. Bunu unutmayın.

IFAB'dan VAR kayıtları için flaş yorum: Neden olmasın!

Türkiye Futbol Federasyonu ile iletişime geçecek misiniz?

Yaşanan durumlar nedeniyle bir iletişime geçmeye gerek yok. Böyle bir görev ve sorumluluğumuz yok. Biz sadece kuralları koyuyoruz.

IFAB'dan VAR kayıtları için flaş yorum: Neden olmasın!

ERKAN ÖZDAMAR

Sivas-Galatasaray karşılaşmasının FIFA kokartlı orta hakemiydi. Uzun süre görev alamayacak.

IFAB'dan VAR kayıtları için flaş yorum: Neden olmasın!

ÖZGÜÇ TÜRKALP

Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemiydi. MHK, görevine son verildiğini açıkladı.

IFAB'dan VAR kayıtları için flaş yorum: Neden olmasın!

ATİLLA KARAOĞLAN

G.Antep-Beşiktaş mücadelesinin FIFA kokartlı orta hakemi. Ona da uzun süre görev verilmeyecek.

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