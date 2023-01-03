Ümraniyespor Hatayspor: 2-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Ümraniyespor'un gollerini 39. dakikada Bel Durel Avounou ve 67'de Umut Nayir (p) kaydetti. Konuk takımın golleri ise 24'te Ayoub El Kaabi ve 53. dakikada Saba Lobjanidze'den geldi. Ayrıca ev sahibinin 6. dakikada Umut Nayir'le bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İstanbul temsilcisinde Allyson Aires 79. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor 11 puana yükseldi. Hatayspor ise 16 puana ulaştı.

Ligin 18. haftasında Hatayspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise deplasmanda bitexen Giresunspor'a konuk olacak.