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Ümraniyespor Başakşehir: 1-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIFA Dünya Kupası'nın ardından Süper Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor sahasında Başakşehir'i konuk etti. Ümraniyespor ile Başakşehir arasında oynanan heyecanlı mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla Başakşehir oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 22:07 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 22:25
Ümraniyespor Başakşehir: 1-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçında Başakşehir, Ümraniyespor deplasmanına konuk oldu. Turuncu-lacivertli ekip mücadeleyi Aleksic, Serdar Gürler ve Ndayishimiye'nin golleriyle 3-1 kazandı.

MAÇTAN AYRINTILAR

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen aranın ardından Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta HangiKredi Ümraniyespor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, ligin ikinci bölümüne iyi başladı.

Ümraniye'de oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Danijel Aleksic, Serdar Gürler ve Youssuf Ndayishimiye attı. Ev sahibi takımın tek golü Umut Nayır'dan geldi.

Bu sonuçla ligde 8. galibiyetini alan turuncu-lacivertli ekip puanını 27'ye yükseltti. Dokuzuncu yenilgisini alan Ümraniyespor ise 7 puanla son sırada kaldı.

Medipol Başakşehir gelecek hafta sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelirken, Ümraniyespor deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

ALEKSİC VE SERDAR 3. GOLLERİNİ ATTI

Medipol Başakşehir'in Ümraniyespor karşısında ilk iki golünü atan Danijel Aleksic ve Serdar Güler, Süper Lig'de bu sezon 3. gollerini attı.

Aleksic 2. dakikada, Serdar da 57. dakikada Ümraniyespor filelerini havalandırdı.

UMUT NAYIR SON 6 MAÇTA 5. GOLÜNÜ ATTI

Ümraniyespor'un golcü oyuncusu Umut Nayır, gollerine Medipol Başakşehir karşısında da devam etti.

Ümraniye'de oynanan maçta takımının tek golünü atan Umut, Süper Lig'de Ümraniyespor'un oynadığı son 6 maçta 5. kez fileleri havalandırdı.

STAT IŞIKLARI SÖNDÜ

Ümraniyespor ile Medipol Başakşehir maçının 31. dakikasında stat ışıklarının bir bölümü söndü.

Yaklaşık 4 dakikalık aranın ardından ışıklar tekrar yandı ve oyun kaldığı yerden devam etti.

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