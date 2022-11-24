Alanyalı Farioli’ye Rangers talip oldu

İskoçya'da lider Celtic'in 9 puan gerisinde kalmasının ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran G.Rangers için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İskoç basını; Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli'nin de Rangers'in listesinde olduğunu iddia etti. Ibroxnews internet sitesi, Farioli'nin Bosz ve Mihajlovic'le yarıştığını öne sürdü.
İskoçya'dalider Celtic'in 9 puan gerisinde kalmasının ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran G.Rangers için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İskoç basını; Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli'nin de Rangers'in listesinde olduğunu iddia etti. Ibroxnews internet sitesi, Farioli'nin Bosz ve Mihajlovic'le yarıştığını öne sürdü.