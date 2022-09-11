Sivasspor - İstanbulspor maçı CANLI İZLE | Süper Lig

Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor. İki takım, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Zorlu karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalıyor. Göçek'in yardımcılıklarını, Ata Yıldırım ve Samet Çavuş yapıyor.
Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor müsabakayı kazanarak ilk galibiyeti almanın peşinde.
Osman Zeki Korkmaz önderliğindeki İstanbulspor ise Alanyaspor karşısında alınan galibiyetten sonra seriye başlamak istiyor.
SİVASSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Ziya, Ulvestad, Charisis, Saba, N'Jie, Gradel, Yatabare
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Tuncer, Ali, Muammer, Melih, Topallı, Ethemi, İbrahim
SİVASSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor ile İstanbulspor arasındaki mücadele saat 17.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.