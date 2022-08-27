Guri İstanbulspor’da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Arnavut futbolcu Sidrit Guri'yi kadrosuna dahil etti. Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Sidrit Guri kulüp kariyerinde Vllaznia, Besa, Kastrioti, Korabi, Kukesi, Oostende ve Shkendija'da forma giydi. 1.89 boyundaki başarılı forvet profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 205 resmi maçta görev yaparken, bu periyotta rakip fileleri 51 kez havalandırdı, 13 de asist yaptı ve toplamda 64 gole direkt olarak katkı sağladı. İstanbulspor, forvet dışında bir takviye de savunmasına yaptı. Sarı-siyahlılar Wisla Krakow forması giyen 30 yaşındaki Boşnak stoper Adi Mehremic ile sözleşme imzaladı. 1.89 boyundaki stoper Mehremic, 199 resmi karşılaşmada7 gol atarken, 1 de asist yapmayı başardı. Boşnak stoper, sol bek olarak da görev yapabiliyor. Süper Lig ekibi İstanbulspor, Arnavut yıldız Sidrit Guri'yi kadrosuna dahil etti. 28 yaşındaki forvetle 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.