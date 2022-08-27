Haberler Süper Lig Guri İstanbulspor’da

Guri İstanbulspor’da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Arnavut futbolcu Sidrit Guri'yi kadrosuna dahil etti. Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Guri İstanbulspor’da
Sidrit Guri kulüp kariyerinde Vllaznia, Besa, Kastrioti, Korabi, Kukesi, Oostende ve Shkendija'da forma giydi. 1.89 boyundaki başarılı forvet profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 205 resmi maçta görev yaparken, bu periyotta rakip fileleri 51 kez havalandırdı, 13 de asist yaptı ve toplamda 64 gole direkt olarak katkı sağladı. İstanbulspor, forvet dışında bir takviye de savunmasına yaptı. Sarı-siyahlılar Wisla Krakow forması giyen 30 yaşındaki Boşnak stoper Adi Mehremic ile sözleşme imzaladı. 1.89 boyundaki stoper Mehremic, 199 resmi karşılaşmada7 gol atarken, 1 de asist yapmayı başardı. Boşnak stoper, sol bek olarak da görev yapabiliyor. Süper Lig ekibi İstanbulspor, Arnavut yıldız Sidrit Guri'yi kadrosuna dahil etti. 28 yaşındaki forvetle 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
DİĞER
Tarihi ana tanıklık etmenin bedeli dudak uçuklattı! Ölümden dönen İbrahim Tatlıses kazanın ardından sahneye çıkmıştı!
İngiltere’de çöken sağlık sistemi İlkay Gündoğan ve eşini mağdur etti! Sara’yı Türk doktorlara emanet edin...
Dembele bitti bitiyor! Transferdeki tek engel...
Fırtına'nın Yusuf Yazıcı ısrarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Antep gol şov
Çifte bomba
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
F.Bahçe'ye ayakbastı parası! Dikkat çeken detay...
ANASINIFLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? - Anasınıfları ne zaman okula başlayacak? | 2022 - 2023 MEB takvimi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Betis tek golle kazandı Real Betis tek golle kazandı 01:04
Antep gol şov Antep gol şov 00:40
Çifte bomba Çifte bomba 00:37
Alfons Groenendijk: Önümüze bakacağız Alfons Groenendijk: Önümüze bakacağız 00:34
F.Bahçe'de flaş Bruma kararı! F.Bahçe'de flaş Bruma kararı! 00:03
Yusuf attı Lille rahat kazandı Yusuf attı Lille rahat kazandı 00:03
Daha Eski
Icardi G.Saray'a gelecek mi? Özbek'ten çarpıcı açıklama... Icardi G.Saray'a gelecek mi? Özbek'ten çarpıcı açıklama... 00:02
Bordeaux'dan Fenerbahçe'ye Bakwa cevabı! Bordeaux'dan Fenerbahçe'ye Bakwa cevabı! 00:02
Umut Bozok'un menajerinden transfer açıklaması! Umut Bozok'un menajerinden transfer açıklaması! 00:02
Ukrayna'dan F.Bahçe ve UEFA kurası yorumu! Ukrayna'dan F.Bahçe ve UEFA kurası yorumu! 00:02
Transferde dev derbi başladı! F.Bahçe ve G.Saray... Transferde dev derbi başladı! F.Bahçe ve G.Saray... 00:02
Jorge Jesus'un kura öncesi dileği tuttu! Jorge Jesus'un kura öncesi dileği tuttu! 00:02