Gideceklere talip aranıyor

Antalyaspor'da 4 oyuncunun ismi lisans işlemleri için TFF'ye bildirilmedi ve kendilerine kulüp bulmaları istendi. Kırmızı beyazlı ekipte Deni Milosevic, Erkan Eyibil, Ersin Zehir ve Gustavo Blanco'ya takım bulmaları söylenirken, takımdan ayrılmaları için kolaylık sağlanacağı bildirildi.



HAZIRLIKLARA DEVAM



Öte yandan Antalya dün izin yaptı. Kırmızı beyazlı ekip bugün saat 19.00'da yeniden topbaşı yapacak. Teknik direktör Nuri Şahin gözetiminde 3'üncü hafta sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacak. Antrenmanda Taktik denemeler üzerinde durulacak.