Haberler Süper Lig Gideceklere talip aranıyor

Gideceklere talip aranıyor

Antalyaspor'da 4 oyuncunun ismi lisans işlemleri için TFF'ye bildirilmedi ve kendilerine kulüp bulmaları istendi. Kırmızı beyazlı ekipte Deni Milosevic, Erkan Eyibil, Ersin Zehir ve Gustavo Blanco'ya takım bulmaları söylenirken, takımdan ayrılmaları için kolaylık sağlanacağı bildirildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Gideceklere talip aranıyor

Antalyaspor'da 4 oyuncunun ismi lisans işlemleri için TFF'ye bildirilmedi ve kendilerine kulüp bulmaları istendi. Kırmızı beyazlı ekipte Deni Milosevic, Erkan Eyibil, Ersin Zehir ve Gustavo Blanco'ya takım bulmaları söylenirken, takımdan ayrılmaları için kolaylık sağlanacağı bildirildi.

HAZIRLIKLARA DEVAM

Öte yandan Antalya dün izin yaptı. Kırmızı beyazlı ekip bugün saat 19.00'da yeniden topbaşı yapacak. Teknik direktör Nuri Şahin gözetiminde 3'üncü hafta sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacak. Antrenmanda Taktik denemeler üzerinde durulacak.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş transferde dünya yıldızını duyuracak! Premier Lig'den geliyor...
Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı tamam! Anahtarlar Başkan Erdoğan'dan
Seç beğen al! İşte F.Bahçe'nin forvet listesi
Kartal'dan stopere İsveçli kule!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
O isme övgüler yağdırdı! "Trabzonspor'u dinamik hale getirdi"
Ahmetcan imzalıyor
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
MasterChef ana kadroya kim girdi
Hep daha iyiye
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O isme övgüler yağdırdı! "Trabzonspor'u dinamik hale getirdi" O isme övgüler yağdırdı! "Trabzonspor'u dinamik hale getirdi" 07:47
Bu bir testti Bu bir testti 01:02
Ahmetcan imzalıyor Ahmetcan imzalıyor 01:02
Daha bitmedi Daha bitmedi 01:01
Bartra için 8 milyon euro istediler! Bartra için 8 milyon euro istediler! 01:00
Naci Ünüvar Trabzon’a Naci Ünüvar Trabzon’a 00:59
Daha Eski
Rangers ve Eindhoven yenişemedi! Rangers ve Eindhoven yenişemedi! 23:56
Fırtına turu Trabzon'a bıraktı! Fırtına turu Trabzon'a bıraktı! 00:04
Rangers ve Eindhoven yenişemedi! Rangers ve Eindhoven yenişemedi! 00:06
Ozan Tufan attı Hull City berabere kaldı! Ozan Tufan attı Hull City berabere kaldı! 00:06
Bodo / Glimt tur kapısını araladı! Bodo / Glimt tur kapısını araladı! 00:06
Avcı: Dominant oynadık! Avcı: Dominant oynadık! 00:10