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Son Yiğido Charisis

Sivasspor, Yunan oyuncu Charilaos Charisis'i renklerine bağladı. Yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçen sezon Yunanistan takımı Atromitos Athen forması giyen orta saha oyuncusu Charilaos Charisis'in transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı; 4 yıllık imza atıldı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 06:50
Son Yiğido Charisis
Sivasspor, Yunan oyuncu Charilaos Charisis'i renklerine bağladı. Yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçen sezon Yunanistan takımı Atromitos Athen forması giyen orta saha oyuncusu Charilaos Charisis'in transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı; 4 yıllık imza atıldı
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