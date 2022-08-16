Son Yiğido Charisis

Sivasspor, Yunan oyuncu Charilaos Charisis'i renklerine bağladı. Yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçen sezon Yunanistan takımı Atromitos Athen forması giyen orta saha oyuncusu Charilaos Charisis'in transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı; 4 yıllık imza atıldı
Sivasspor, Yunan oyuncu Charilaos Charisis'i renklerine bağladı. Yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçen sezon Yunanistan takımı Atromitos Athen forması giyen orta saha oyuncusu Charilaos Charisis'in transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı; 4 yıllık imza atıldı