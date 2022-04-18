Haberler Süper Lig ⚽GALATASARAY YENİ MALATYASPOR CANLI İZLE! Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'leri

GALATASARAY YENİ MALATYASPOR CANLI İZLE! Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray, bu akşam NEF Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Süper Lig'in 33. haftasının kapanış maçında yaşanacak karşılaşma için geri sayım devam ederken; sahasında oynadığı son 3 maçı kazanan sarı kırmızılı ekip, serisini sürdürmek istiyor. Lig sonuncusu Yeni Malatyaspor ise puan ya da puanlar almak için mücadeleye hazırlanıyor. Peki, Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'leri ve maça dair merak edilenler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 07:41 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 08:00
⚽GALATASARAY YENİ MALATYASPOR CANLI İZLE! Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray - Yeni Malatyaspor karşılaşması için geri sayım sürüyor ve futbolseverler Galatasaray - Yeni Malatyaspor mücadelesinin detaylarını araştırıyor. Geçen hafta deplasmanda oynadığı Fenerbahçe derbisinden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray bugün mutlak 3 puan için sahaya çıkmaya hazırlanırken, ligde son sırada yer alan Yeni Malatyaspor da puan almak istiyor. Süper Lig'in 33. haftasında NEF Stadyumu'nda gerçekleşecek Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının saati, yayınlanacağı kanal ve anlık canlı takibine dair detaylar haberimizde...

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GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı 18 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Maç, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Yeni Malatyaspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LER

GALATASARAY:

  • MUSLERA
  • OMAR
  • NELSSON
  • MARCAO
  • VAN AANHOLT
  • TAYLAN
  • BERKAN
  • CICALDAU
  • BABEL
  • KEREM
  • GOMIS

YENİ MALATYASPOR:

  • ERTAÇ
  • BARIŞ
  • CAMPI
  • GAMELI
  • HAFEZ
  • AZUBUIKE
  • DONSAH
  • NSHIMIRIMANA
  • MUSTAFA
  • DICKO
  • TETTEH

GALATASARAY İLE YENİ MALATYASPOR 10. KEZ KARŞI KARŞIYA!

Galatasaray ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam 10. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce yapılan 9 lig maçında Galatasaray 5, Yeni Malatyaspor ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 12 gole, Yeni Malatyaspor 6 golle karşılık verdi ve takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

GALATASARAY SON 6 MAÇTA GALİBİYETİ ELDEN BIRAKMADI

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 6 lig maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sinde berabere kaldı. Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile sahasında oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ev sahibi olduğu müsabakalarda attığı 9 gole karşın kalesinde bir gol gördü.

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