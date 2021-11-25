Haberler Süper Lig SON DAKİKA - Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı!

SON DAKİKA - Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı!

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 14. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Beşiktaş-Giresunspor maçında Hüseyin Göçek, Karagümrük-Trabzonspor karşılaşmasında Cüneyt Çakır, Yeni Malatyaspor-Galatasaray mücadelesinde Atilla Karaoğlan ve Göztepe-Fenerbahçe maçında ise Mete Kalkavan düdük çalacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 12:16 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 12:33
SON DAKİKA - Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı!

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 14. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Beşiktaş-Giresunspor maçında Hüseyin Göçek, Karagümrük-Trabzonspor karşılaşmasında Cüneyt Çakır, Yeni Malatyaspor-Galatasaray mücadelesinde Atilla Karaoğlan ve Göztepe-Fenerbahçe maçında ise Mete Kalkavan düdük çalacak.

İŞTE SÜPER LİGDE HAFTANIN PROGRAMI VE MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER:

26 KASIM CUMA:

20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana) (ERKAN ÖZDAMAR)

20.00 Medipol Başakşehir-Altay (Başakşehir Fatih Terim) (ÜMİT ÖZTÜRK)

27 KASIM CUMARTESİ:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya) (ALİ ŞANSALAN)

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi) (YAŞAR KEMAL UĞURLU)

19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor (Vodafone Park) (HÜSEYİN GÖÇEK)

28 KASIM PAZAR:

13.30 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon) (FIRAT AYDINUS)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) (CÜNEYT ÇAKIR)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) (ARDA KARDEŞLER)

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya) (ATİLLA KARAOĞLAN)

29 KASIM PAZARTESİ:

20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel) (METE KALKAVAN)

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