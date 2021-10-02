Maestro’dan söz

Altay, Hatay ve G.Saray maçlarını kaybederek düşme hattına kadar gerileyen Göztepe, bugün Gire - sun'u ağırlayacak. Alınan kötü sonuçların ardından kulüpteki geleceği tartışılan Sırp Teknik Direktör Nestor El Maestro, Çota - naklar'ı yenerek kötü günleri geride bıra - kacaklarına inandığını söyledi. Maestro, "Taraftarımızın her zaman bizi destekledi - ğini biliyoruz. Giresunspor'u yenerek onları mahcup etmeyeceğiz" diye galibi - yet sözü verdi. 7 maçta 1 galibiyet alabilen Göztepe'nin 5 puanı bulunuyor. Galibiyeti bulunmayan Giresun ise 2 puanda.